Dorival testa time sem Jucilei e deixa Marcinho fora de trio ofensivo

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, testou nesta quarta-feira uma formação sem o volante Jucilei, que vinha sendo titular no time. Ele e o atacante Marcinho foram as principais ausências na equipe titular esboçada no treino realizado na última manhã no CT da Barra Funda, onde o elenco tricolor trabalhou visando a partida do próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 11 horas, no Morumbi, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Sem Cueva, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Bahia e cumprirá suspensão no duelo de domingo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, Marcos Guilherme e Shaylon participaram da atividade junto com Pratto no ataque. No meio de campo, Gómez foi testado juntamente com Petros e Hernanes.

LEIA TAMBÉM: Ceni: 'Não acredito que saiam três jogadores de uma vez'

Dorival vem tendo opções restritas para armar o time por conta da ausência de jogadores que ainda se recuperam de lesões. É o caso de Lucas Fernandes e Gilberto, que treinam separados do restante do grupo. O jovem meia será avaliado nesta quinta e poderá voltar a treinar sem problemas ainda nesta semana. Ainda assim, as chances de ser relacionado para o jogo de domingo são remotas.