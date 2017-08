Dorival repete escalação no treino e confirma São Paulo com Edimar e Gilberto

O técnico Dorival Júnior comandou neste sábado o último treino antes da partida contra o Avaí, domingo, fora de casa, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e confirmou o time titular do São Paulo ao repetir a escalação do trabalho de sexta-feira.

Para o importante duelo, que reúne duas equipes lutando para se afastar da zona de rebaixamento, Dorival não terá os atacantes Lucas Pratto e Marcinho, suspensos. Edimar e Gilberto também tinham ficado de fora de algumas atividades durante a semana, mas treinaram normalmente neste sábado e estão confirmados.

Assim, o próprio Gilberto vai ocupar a vaga de Pratto, enquanto Cueva retorna no lugar de Marcinho – o peruano estava suspenso na última partida. Dorival também já havia sinalizado duas novidades, que foram confirmadas neste sábado: Jucilei volta a ser titular, no lugar de Éder Militão, e Sidão ganha o posto de Renan Ribeiro.