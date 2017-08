Dorival repete escalação e mantém Marcinho entre os titulares do São Paulo

Fiel ao discurso de manter a escalação para garantir o entrosamento e a evolução tática do time do São Paulo, o técnico Dorival Junior vai manter a escalação das últimas partidas para o jogo diante do Coritiba, quinta-feira, no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o meia Marcinho, que teve atuação regular na vitória sobre o Botafogo, será mantido na equipe. No início da semana, o treinador indicou que Marcos Guilherme, autor de dois gols no último sábado, tinha possibilidade de ser escalado como titular. Mas o reforço que chegou do futebol croata ainda não está em plenas condições físicas para começar jogando.

LEIA TAMBÉM: Rio Branco tem Nunes e Gercimar como possibilidades

Com isso, o São Paulo vai entrar em campo com a seguinte escalação: Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei e Petros; Marcinho, Hernanes e Cueva; Lucas Pratto.