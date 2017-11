Dorival relaciona São Paulo com jovens da base e volta de Arboleda em Curitiba

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, contará com a volta do zagueiro Arboleda e o reforço de quatro jovens revelados nas categorias de base do clube na lista de relacionados para enfrentar o Coritiba, neste domingo, às 17 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor equatoriano retorna após cumprir suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate em 0 a 0 com o Botafogo no domingo passado, em duelo válido pela rodada anterior do Nacional, no Pacaembu.

Mas a delegação são-paulina terá quatro atletas do centro de formação do clube em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, que receberam a primeira oportunidade de integrar a equipe principal: o atacante Bissoli, de 19 anos, os meias Gabriel, Igor Gomes, ambos de 18, além do volante Liziero, também de 19 anos.