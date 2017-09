Dorival monta São Paulo com apenas três titulares em treino cheio de desfalques

O técnico Dorival Junior comandou nesta terça-feira um treino em que a equipe principal do São Paulo tinha apenas três jogadores titulares: Hernanes, Petros e Lucas Pratto. A intenção do treinador era observar mais jogadores para avaliar suas opções para o jogo contra a Ponte Preta no próximo sábado, pelo Brasileirão.

Sem goleiros, a formação inicial da atividade no CT da Barra Funda teve como novidade o retorno de Junior Tavares na lateral-esquerda, no lugar de Edimar, que treinou com os reservas. Sem Jucilei, que está no Reffis, com dores na coxa esquerda após um choque no treino de segunda, Dorival observou Jonatan Gómez. Por estarem defendendo suas seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Rodrigo Caio, Arboleda e Cueva também não participaram da atividade.

Marcos Guilherme, que também deixou o treino de segunda antes do término por causa de dores no quadril, fez trabalho em separado do grupo na maior parte do tempo. Depois, atuou entre os reservas e, mais tarde, em exercício de passes e marcação, com os titulares. Em seu lugar na maior parte do tempo, treinou Maicosuel.