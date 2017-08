Dorival mantém Jucilei fora e confirma São Paulo com Militão de volante

O técnico Dorival Júnior comandou neste sábado um treino tático e confirmou a escalação do São Paulo para o duelo contra o Cruzeiro no domingo, às 11h, no estádio do Morumbi, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade em relação à derrota para o Bahia por 2 a 1 na última rodada é a ausência do volante Jucilei entre os titulares. O jogador deixou a equipe por opção do treinador. Além dele, o time não terá o meia Cueva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O zagueiro Rodrigo Caio volta de suspensão e formará dupla com Arboleda. Eder Militão, que atuou recuado na última partida, seguirá no time na vaga deixada por Jucilei. No setor ofensivo, Marcos Guilherme substituirá Cueva.