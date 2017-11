Dorival lamenta oscilação do São Paulo: ‘Precisamos voltar a ter regularidade’

Para Dorival, o principal erro do time na partida contra os gaúchos foi ter fugido do estilo que estava acostumado a jogar. O técnico criticou as tentativas de passes longos e a pouca posse de bola no meio-campo tricolor.

O técnico Dorival Junior demonstrou preocupação com a reta final do Brasileirão para o São Paulo, depois da derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na noite desta quarta-feira, em Porto Alegre. O time paulista não vence há três partidas.

“Tivemos dificuldades querendo sair com bolas alongadas, o que não é a nossa característica. Quando fazíamos isso, perdíamos a bola. Pedi atenção, para manter a posse. Mas estávamos alongando, querendo chegar com velocidade. Quando jogamos com bola no chão, aproximação, tivemos chance contra uma das melhores equipes da competição, que joga com posse.”

O São Paulo não conseguiu vencer nenhum dos três jogos sem o meia Cueva, que defende a seleção peruana na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Dorival minimizou a ausência.

“É natural a falta de criação sem o Cueva, mas, mesmo assim, criamos. Futebol não se resume a um jogador, para o lado positivo ou negativo. É natural falar isso porque não vencemos sem ele, mas já jogamos com e sem ele e precisamos saber atuar. O que me preocupa foi o primeiro tempo fugindo de nossas características.”