Dorival lamenta derrota e espera um rendimento melhor de Cueva no São Paulo

O técnico Dorival Junior lamentou a derrota sofrida para o Palmeiras no clássico e demonstrou que espera um futebol melhor do meia Cueva, que mais uma vez pouco produziu e acabou sendo substituído no segundo tempo. Para o treinador, em toda rodada fica a esperança de que o atleta vai voltar a brilhar.

“Ele pode jogar muito mais, todos nós sabemos disso. E ele tem de buscar, tem de voltar a ter a mesma condição que já apresentou no São Paulo. É natural que você sempre confie que no jogo seguinte isso possa acontecer. E eu espero que ele realmente intensifique ainda mais, trabalhe mais para que volte a ter o espaço que sempre teve”, disse o treinador, em entrevista coletiva, após a equipe são-paulina ser derrotada por 4 a 2 pelo time palmeirense, neste domingo, no Allianz Parque.

Dorival nega que o jogador esteja com problemas físicos ou até acima do peso. “Estamos em setembro, ninguém pode estar fora de forma. É impossível que isso aconteça”, comentou Dorival, que espera que seu jogador se esforce mais para recuperar o bom futebol que já chegou a mostrar no São Paulo.