Dorival Junior quer volante Petros como um ‘elemento-surpresa’ no São Paulo

Foto: Érico Leonan - saopaulofc.net

O treinamento do São Paulo desta quinta-feira apontou algumas tendências importantes para o jogo deste domingo diante do Cruzeiro, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Uma delas é a ausência do volante Jucilei do time titular. Pelo segundo dia consecutivo, o ex-corintiano treinou entre os reservas. Um dos mais aplaudidos pela torcida nos jogos no Morumbi, Jucilei atuou em todas as 19 partidas do time no Brasileirão, mas deverá perder o lugar na primeira partida do returno.

As funções defensivas de Jucilei deverão ser exercidas por Militão, que treinou entre os titulares. Já as funções ofensivas, inclusive a aproximação com os atacantes, serão feitas por Petros. No treino no CT da Barra Funda, o treinador pediu que Petros chegasse à área para finalizar ou fazer trocas de passes com Lucas Pratto, quase como um segundo atacante, em uma espécie de “elemento-surpresa”. “Você sabe fazer isso. Você já fez no Corinthians”, afirmou Dorival Junior, durante o treinamento.

Embora tenha feito várias interrupções no treino, Dorival Junior não mudou a escalação. Além da entrada de Militão, o treinador deu uma nova chance para Marcinho entre os titulares. A formação foi a seguinte: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Militão, Marcinho, Petros, Hernanes e Marcos Guilherme; Lucas Pratto.