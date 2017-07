Em 2015, Dorival Junior assumiu o Santos em situação praticamente idêntica à que o São Paulo vive hoje. O Santos estava na 17ª posição, a mesma que o São Paulo ocupa hoje no Campeonato Brasileiro. Além de conseguir salvar a equipe, Dorival levou o Santos à final da Copa do Brasil.

Dorival Junior é o técnico preferido da diretoria do São Paulo para substituir Rogério Ceni, demitido na tarde desta segunda-feira. Dorival está sem clube depois de ter sido despedido do Santos no mês passado. Os contatos entre a diretoria e o treinador ainda não foram iniciados.

Outro nome citado pela diretoria é o de Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014 e da Copa do Brasil de 2015 com o Palmeiras. Oliveira está sem clube desde que foi demitido pelo Atlético-MG, no fim de 2016. O nome não é consenso entre os aliados de Leco.

Sem o auxiliar Michael Beale, que pediu demissão na sexta-feira, o auxiliar Pintado, que possui cargo fixo, independentemente da comissão técnica, deve assumir como interino. O próximo jogo é contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro.

LEIA TAMBÉM: Camarões quer domínio 'desde primeiro segundo' em jogo decisivo contra Austrália