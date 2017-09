Dorival intensifica testes na zaga em semana sem Rodrigo Caio e Arboleda

A suspensão de Arboleda preocupa o setor defensivo do time, o quarto mais vazado do Campeonato Brasileiro, com 33 gols sofridos. O lateral Edimar disse que o momento não é bom para perder qualquer jogador. “Precisamos de todos”, disse.

Lugano e Aderllan saíram na frente na disputa pela vaga do equatoriano, que acumula três cartões amarelos e cumprirá suspensão no jogo contra a Ponte Preta. Na quinta, os dois foram testados entre os titulares, enquanto Bruno Alves e Douglas participaram das atividades entre os reservas.

O técnico Dorival Junior ainda busca soluções para os problemas do setor defensivo do São Paulo. Sem Rodrigo Caio e Arboleda nos treinos desta semana – ambos defendem suas seleções nacionais nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo -, o treinador aproveita para testar alternativas.

Os rumores de uma possível transferência de Rodrigo Caio para o futebol europeu também fizeram as preocupações com a zaga do São Paulo aumentar. O jogador foi sondado recentemente por Roma e Napoli, da Itália, e Ajax, da Holanda, na janela que se fechou na última quinta em quase todas as principais ligas europeias, e esteve a um passo de acertar sua ida para o Zenit, em junho.

Diante desta possibilidade, o clube fez contratações. Se reforçou com Aderllan do Alavés e Bruno Alves, indicado por Dorival, ex-Figueirense. Ambos ainda não estrearam com a camisa tricolor. O São Paulo volta a campo no dia 9 de setembro, contra a Ponte Preta, no Morumbi.

