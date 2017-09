Dorival faz mistério para jogo contra rival ‘traiçoeiro’

Depois de remoer a derrota para o Palmeiras por 4 a 2 nas últimas duas semanas, o São Paulo vai tentar sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro diante de um time traiçoeiro. Esse foi o termo que o técnico Dorival Junior utilizou para descrever a Ponte Preta, rival deste sábado, às 19 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 23.ª rodada, que está quatro pontos acima na tabela de classificação (27 a 23).

“A Ponte é uma equipe muito traiçoeira. Ela se prepara bem no seu campo de defesa e utiliza um contra-ataque muito forte”, disse Dorival Junior.

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Para sair da zona da degola, o São Paulo precisa vencer e torcer por tropeços do Vitória e dos clubes catarinenses logo acima na tabela de classificação. O Avaí, com 25 pontos, visita o Sport, no Recife, e a Chapecoense, com a mesma pontuação, recebe o Cruzeiro, em Chapecó (SC). Os baianos, também com 25, receberão o Fluminense no estádio Barradão, em Salvador.