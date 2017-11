Dorival exalta reação do São Paulo e minimiza contas pela Libertadores

Para o técnico Dorival Junior, o empate do São Paulo na noite de quinta-feira, depois de ficar com dois gols de desvantagem para a Chapecoense durante no jogo na Pacaembu, mostra um poder de reação do time tricolor que vem se consolidando no Brasileirão. O jogo terminou empatado por 2 a 2.

“O poder de reação da equipe tem que ser reconhecido”, disse o treinador, em entrevista coletiva. “Mesmo em uma noite que não fluiu, a equipe foi valente, quis o resultado, não se omitiu, mereceu o empate. Talvez com um pouco mais de tempo poderíamos consolidar uma nova virada.”

Dorival exaltou o aproveitamento recente do São Paulo no torneio. O time está invicto há quatro partidas – três vitórias e um empate. “Dos últimos 12 pontos, fizemos 10, aproveitamento excelente. Essa equipe foi formada dentro da competição, com dificuldade e exigência altas, o que mina o trabalho de qualquer equipe. O São Paulo esteve próximo da zona de rebaixamento por muito tempo, mas conseguiu certa estabilidade.”