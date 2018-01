Dorival estuda formação com reservas para estreia do São Paulo no Paulistão

O São Paulo deve entrar em campo contra o São Bento, na próxima quarta-feira, pela estreia do Paulistão, com um time bem diferente do considerado titular neste início de ano. No treino desta sexta, apesar de algumas ausências, Dorival testou sua formação alternativa.

Sem Brenner, poupado por desgaste muscular, Rodrigo Caio e Arboleda, ambos no Reffis, Dorival montou a equipe com: Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro, Hudson e Araruna; Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel. No gol, revezou Sidão e Jean.

Em outro time, próximo da formação titular para a temporada, Dorival colocou, como esperado, Diego Souza como centroavante, no lugar de Lucas Pratto. Shaylon e Lucas Fernandes continuam no time nas vagas de Hernanes e de Cueva, que está atrasado na pré-temporada.