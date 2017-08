Dorival ‘esconde o jogo’ no São Paulo para tentar surpreender o Palmeiras

Apesar de ter decidido abrir para o público o treino do próximo sábado no Morumbi, o último antes do clássico contra o Palmeiras, no domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo limitou o acesso às atividades no CT da Barra Funda na quinta-feira e também vai fechar o treinamento desta sexta.

O técnico Dorival Junior quer surpreender o Palmeiras no próximo domingo e dar ao São Paulo a vitória inédita no Allianz Parque. Para isso, entende que esconder o máximo possível o jogo pode ser bom caminho. Entre os jogadores, uma expressão otimista virou lema. “Tabu é para ser quebrado”.

Para isso, o treinador vem fazendo testes no time titular. Uma das estratégias de jogo mais trabalhadas por Dorival nas últimas semanas vem sendo a formação com duas linhas, uma ofensiva e outra de defesa, com quatro jogadores cada, algo que vem sendo mantido no time. Tudo indica que essa maneira de jogar será repetida no clássico de domingo.