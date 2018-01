Dorival escala Sidão e mantém formação alternativa

Um São Paulo bem diferente do considerado ideal deve entrar em campo na próxima quarta-feira contra o São Bento, em Sorocaba, na estreia do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Junior adiantou que alternará duas equipes nas primeiras partidas do Estadual e, pelo que vem fazendo nos treinos no CT da Barra Funda, uma dessas escalações já está definida.

Assim como fez na semana passada, Dorival repetiu uma formação repleta de atletas formados na base e sem nenhum titular no fim do ano passado, com exceção de Sidão. Além do goleiro, o treinador escalou Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro, Paulo Henrique e Araruna; Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

A novidade do treino foi o retorno de Arboleda aos gramados. O zagueiro equatoriano, que se recupera de um estiramento na coxa direita, iniciou a transição do Reffis para o campo e trabalhou para voltar a ficar à disposição do treinador.