Dorival elogia espírito de luta e quer mais equilíbrio nos próximos jogos

Foto: Paulo Pinto - saopaulofc.net

O treinador Dorival Júnior admitiu que as mudanças que promoveu na equipe do São Paulo em sua primeira semana livre de treinamentos desde a sua contratação não surtiram muito efeito. No entanto, o comandante fez questão de destacar o “espírito de luta” de seus jogadores para conseguir a virada por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, neste domingo, que garantiu a saída provisória da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Espero ter equilíbrio no jogo seguinte para termos mais lucidez com a bola nos pés. Isso é um fato importante a se corrigir, além de outros posicionamentos. Só tenho de enaltecer o espírito de luta. Diziam que, se tomássemos um gol, tomaríamos mais, e Cruzeiro teve oportunidade para isso, mas neutralizamos”, disse.

Para Dorival Junior, a entrega dos atletas neste domingo deverá servir como modelo para os próximos compromissos do time. “Se não houver entrega grande, podemos jogar melhor do que hoje (domingo), ter posse de bola, melhores ações e, dificilmente, teremos resultado. Se aliar esse espírito com lucidez, troca de passes mais incisiva, podemos crescer. Foi um resultado importante e pensamos no jogo seguinte, fundamental, decisão para nós”.