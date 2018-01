Dorival diz que São Paulo foi ‘ao limite’ por Scarpa e promete time competitivo

O técnico do São Paulo, Dorival Junior, disse nesta segunda-feira que o clube tricolor foi até o limite para tentar contratar Gustavo Scarpa, ex-Fluminense, e que foi anunciado nesta manhã pelo Palmeiras. O treinador evitou lamentar a ida para o rival e prometeu que a equipe do Morumbi será competitiva desde o início do Campeonato Paulista, que começa na quarta-feira.

“Espero que o Scarpa tenha muito sucesso na nova equipe. O São Paulo vai fazer as coisas com pés no chão. Como treinador, sempre quero ter grandes jogadores dentro da equipe, ele foi um atleta pedido, fomos ao nosso limite por ele, sei do esforço da diretoria, mas não temos que ficar lamentando. O São Paulo vai continuar lutando no seu caminho.”

Dorival disse que o São Paulo estreará competitivo no Paulistão e prometeu revezar equipes diferentes para minimizar o desgaste no início da temporada. Apenas Sidão, goleiro titular, deve jogar todas as primeiras quatro partidas do time.