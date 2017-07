Dorival comemora atuação do São Paulo no Rio e vê confiança começar a voltar

Mais do que o resultado, o técnico Dorival Junior comemorou o rendimento do São Paulo na vitória sobre o Botafogo por 4 a 3, no último sábado, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, até mesmo antes de conseguir marcar três gols após os 39 minutos, o time estava jogando bem.

“Sou bem comedido, não me manifesto após os jogos no vestiário para evitar excessos dos dois lados: na vitória e na derrota. Comemoro da minha maneira, mas estou muito feliz pelo rendimento da equipe, pelo que produzimos. Claro que o resultado é importante, mas o time jogou muito bem. Quando você conquista um resultado assim, a confiança começa a voltar, a produtividade melhora e coletivamente o time volta a crescer”, afirmou o treinador.

“A maneira como a equipe reagiu e foi buscar o resultado me deixou muito satisfeito. Teve intensidade. Nas últimas três partidas, o time foi muito bem. Estava na hora de acontecer um jogo assim”, completou Dorival.