Dorival barra Renan em treino e escala Sidão no gol

O técnico Dorival Junior deixou de fora do treinamento tático desta quinta-feira o goleiro Renan Ribeiro. O jogador, titular em todas as atividades do treinador desde que assumiu o comando do São Paulo, realizou trabalhos em outro campo junto com Lucas Pratto, Marcinho, Wesley, Pedro e Foguete.

Essa foi a primeira vez que o goleiro não participou de um treino tático da equipe comandada por Dorival Junior. No lugar de Renan Ribeiro, o técnico optou por Sidão, provável titular neste domingo no jogo contra o Avaí, em Florianópolis. No lado dos reservas, o treinador optou por Lucas Perri e, na segunda parte da atividade, Dênis.

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Fora dos campos, Renan Ribeiro segue em negociação da renovação de seu contrato, que termina em maio do ano que vem. O São Paulo espera contar com o goleiro por mais cinco temporadas, mas as conversas seguem indefinidas na questão salarial. Titular no treino desta quinta-feira, Sidão está garantido no time tricolor até 2018.