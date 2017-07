Dorival afirma estar atento ao garoto Brenner

Depois de um período de treinos com o time profissional, o atacante Brenner retornou ao time sub-17 para disputar a fase final da Taça BH. Marcou seis gols em três jogos e terminou como artilheiro e campeão do torneio com o São Paulo. Na final contra o Flamengo, nesta quinta-feira, foram dois gols e uma assistência na vitória por 3 a 1. O técnico Dorival Junior afirma que está atento ao desenvolvimento do primeiro jogador nascido no ano 2000 a estrear no time principal do São Paulo. Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

“Ele vem construindo uma carreira, vem se consolidando. Temos de ter cuidado, é um garoto. Vai ficar conosco. Não sendo aproveitado, ele vai compor na categoria. É importante que some o maior número de horas trabalhadas. Ele não pode ficar ocioso nesse momento. Vai existir uma preparação, não que seja especial, mas importante nesse momento. Ele estará voltando pra base sempre que não for utilizado aqui. Vai acontecer não só com ele como com qualquer outro atleta. Estaremos atentos pelo que ele vem mostrando”, disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT da Barra Funda.

Dorival revelou ter tido uma conversa com o atleta de 17 anos antes do confronto. “Eu o chamei antes da ida a BH, pontuei algumas coisas importantes. E acho que ele cumpriu dentro daquilo que foi solicitado. E voltou a atuar na sua categoria sem aquele choque, que é desnecessário. Até porque quando ele vai para o profissional e volta, acaba caindo por n fatores”, completou Dorival.