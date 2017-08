Donos do Manchester City oficializam compra do Girona e anunciam detalhes

O City Football Group, que é dono do Manchester City, oficializou nesta quarta-feira a compra do Girona, que disputa a primeira divisão do futebol espanhol. O negócio envolve parceria com Pere Guardiola, agente e irmão de Josep Guardiola, atual treinador do time de Manchester.

Com o anúncio, o grupo de Abu Dabi expande sua operação pelo futebol mundial. Agora o City Football Group detém participações em seis clubes. Além do Manchester City e do Girona, o grupo é proprietário do Melbourne City FC (Austrália), do New York City Football Club (EUA), do Yokohama F. Marinos (Japão) e do CA Torque (Uruguai). O grupo tem ainda um “acordo de colaboração” com o Atlético Venezuela.

O novo acordo deve dar um empurrão na trajetória do Girona, que disputa a primeira divisão espanhola pela primeira vez em sua história. O clube terá Pere Guardiola como seu principal executivo. Pela parceria, que já está dando frutos ao time da Espanha, o Manchester City emprestou cinco jogadores para o seu elenco.

