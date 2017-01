Donos da Crefisa se canditarão em pleito do Conselho Deliberativo do Palmeiras

Até o fim da próxima semana, os donos da Crefisa vão lançar a candidatura para concorrer à eleição do Conselho Deliberativo do Palmeiras, marcada para 11 de fevereiro. Leila Pereira e José Roberto Lamacchia registraram a presença na chapa Palmeiras Forte, inscrita na noite de última quarta-feira, e formada por aliados do ex-presidente do clube Mustafá Contursi.

A Crefisa é patrocinadora master do Palmeiras desde 2015, com uma verba anual de R$ 66 milhões. O vínculo termina em janeiro e já está em andamento a negociação para renovar a parceria. A empresa também contribui com reforços, ao pagar o salário de R$ 1 milhão do atacante paraguaio Lucas Barrios e dar dinheiro nas contratações de Guerra e Fabiano. Outra participação foi na obra que reformou a Academia de Futebol.

A chapa foi inscrita logo após a abertura do período de registro. O prazo vai até 26 de janeiro. A eleição vai apontar 76 novos conselheiros para mandatos de quatro anos. Atualmente, o órgão conta com 279 integrantes. Contursi tem auxiliado nos bastidores o casal, que sonha em participar mais ativamente da política do clube.

A participação dos dois ainda não está totalmente livre de questionamentos. Pouco antes de deixar o mandato de presidente, em dezembro, Paulo Nobre apontou irregularidades no registros de Leila como sócia do clube. O ex-dirigente concluiu que a empresária seria sócia remida há pouco mais de um ano e se valeu de uma matrícula retroativa, de 1996, para atender a exigência de oito anos como associada para pleitear a vaga no conselho.

A provável data do lançamento de candidatura é na quinta-feira da próxima semana. Apesar das desavenças com Nobre, os donos da Crefisa têm bom relacionamento com o atual mandatário, Maurício Galiotte, que tem tratado das negociações, já em estágio avançado, para renovar o contrato de patrocínio.

