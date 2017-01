Dois meses depois de acidente, lateral Alan Ruschel volta a correr

Cerca de dois meses depois do acidente aéreo com a Chapecoense, o lateral-esquerdo Alan Ruschel avançou mais uma etapa da recuperação nesta sexta-feira. O sobrevivente postou no Instagram um vídeo em que aparece correndo na esteira. As imagens foram gravadas na Arena Condá, em Chapecó (SC), onde o jogador se recupera da tragédia aérea junto com os novos companheiros do time.

Alan Ruschel é dos três jogadores sobreviventes quem está em melhores condições. O lateral-esquerdo foi o primeiro a ter alta do hospital e tem como meta voltar a atuar profissionalmente ainda neste semestre. O atleta tem recebido acompanhamento médico para que os exercícios físicos não comprometam a coluna vertebral, que foi bastante fragilizada durante o impacto da aeronave.

Os outros dois colegas sobreviventes também têm avançado no processo de recuperação. O goleiro Jackson Follmann, que teve a perna direita amputada, recebeu alta do hospital em Chapecó na última terça-feira e virá a São Paulo para continuar o tratamento para a colocação de uma prótese. O zagueiro Neto já não precisa mais de muletas para caminhar e tem seguido uma rotina de fisioterapia com a comissão técnica da Chapecoense.