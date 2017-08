Dois dias após deixar o São Paulo, Wesley é anunciado como reforço do Sport

O volante Wesley não demorou muito tempo para encontrar um novo clube na sua carreira. Nesta segunda-feira, apenas dois dias após a oficialização da sua saída do São Paulo com a rescisão do contrato, o meio-campista foi anunciado como novo reforço do Sport.

Wesley chegará nesta terça-feira ao Recife, onde vai realizar exames médicos antes de assinar um contrato até o fim de 2017 com o Sport, sendo apresentado posteriormente. O clube pernambucano explicou que terá a preferência para prorrogar o vínculo com o meio-campista.

A contratação de Wesley atende a um pedido do técnico do Sport, Vanderlei Luxemburgo, que trabalhou com o jogador nos primeiros passou da sua carreira, em 2007, no Santos.