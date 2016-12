A diretoria do União Barbarense garante ter 23 jogadores apalavrados para o Campeonato Paulista da Série A2 e, aos poucos, os primeiros nomes começam a surgir nos bastidores. Apesar do diretor executivo, Emerson Melo, e do gerente de futebol, Fábio Costa, se recusarem a revelar os novos contratados, já que ainda não assinaram os contratos, dois atletas confirmaram nesta semana que defenderão o Leão da 13 em 2017.

Em entrevista à Rádio Brasil, de Santa Bárbara d’Oeste, o volante Eduardo Erê e o lateral-esquerdo Raphael Soares garantiram que foram procurados pelos dirigentes unionistas e aceitaram o convite para disputar a Série A2 pelo clube. Ambos vêm por indicação do técnico Edson Leivinha. Erê tem 28 anos e neste ano trabalhou com o novo treinador do União no Guarani de Juazeiro (CE). Ele foi revelado pelo Náutico e também tem passagens por Guarani e Marília. Já Raphael Soares tem 25 anos e jogou pelo Bangu nesta temporada. O ala também atuou pelo Guarani de Juazeiro e outros clubes cariocas, como Madureira e Cabofriense.

Foto: GUARANI FC / DIVULGAÇÃO

Nas últimas semanas, o volante Fábio Gomes, ex-Paulista, também confirmou uma sondagem do Leão da 13, mas ainda não assegurou sua vinda. Outros jogadores que também são especulados no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães são os atacantes Kelvis, do Guarani de Juazeiro, e Saullo, que pertence ao Náutico.

PERDEU. O time Sub-20 do União Barbarense sofreu mais uma derrota em sua preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã desta sexta-feira (23), o Leão da 13 perdeu para o Guarani por 1 a 0, no Centro de Treinamento do Bugre, em Campinas.

O único gol do jogo foi marcado por Elias, de pênalti, aos 42 minutos do segundo tempo. O time-base utilizado pelo técnico Luiz Cruz, o Bira, foi formado por Mikael; Moraes, Prock, Diego e Gabriel; Leonardo, Galene, Luvizeto e Anderson; Roodnei e Celsinho.

Em quase dois meses de treinamentos, o União disputou seis jogos-treino, com duas vitórias (4 a 3 sobre o Grêmio Barueri e 6 a 0 para cima de um time de empresários de São Paulo) e quatro derrotas (1 a 0 para o Guarani, 3 a 2 para o Cori-Sabbá, 3 a 2 para o Rio Branco e 3 a 1 para um combinado de Santa Bárbara d’Oeste).

O amistoso de ontem estava previsto para ser o último antes da estreia na Copinha, mas a diretoria unionista ainda tenta marcar mais um teste, para quarta-feira da semana que vem. O primeiro compromisso no principal torneio de categorias de base do país será dia 3 de janeiro, diante do Capivariano.