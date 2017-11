Dois anos após sofrer lesão, Judivan volta a ser relacionado no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado os jogadores relacionados no Cruzeiro para o duelo contra o Fluminense, domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a lista traz uma excelente novidade: a presença de Judivan.

Revelado pelo próprio Cruzeiro e com apenas 22 anos, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante uma partida da seleção brasileira no Mundial Sub-20, em junho de 2015, na Nova Zelândia. Desde então, Judivan conviveu com uma série de dramas, como problemas pós-operatórios, novas lesões e cirurgias.

Sua recuperação clínica só foi se concluir em setembro deste ano. E, no dia 13 daquele mês, voltou a treinar com o grupo. A partir daí ele veio seguindo um plano especial de reabilitação até ser finalmente relacionado neste sábado.