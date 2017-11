‘Divino’ é o padrinho de amistoso em Americana

O ex-jogador Ademir da Guia, ídolo do Palmeiras e um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, será o padrinho da sexta edição do amistoso Novembro Azul, de Americana. O evento será realizado no próximo domingo, dia 26, das 8h30 às 12 horas, no estádio Victorio Scuro, no bairro Conserva, com organização do Colorado Esporte Clube e do jornal O Jogo, com apoio do Grupo Liberal de Comunicação. Foto: Fabio Menotti_Agência Palmeiras - Divulgação

Ao LIBERAL, Ademir da Guia disse se sentir honrado com o convite para participar do jogo que faz parte da campanha de prevenção e conscientização do câncer de próstata. “Para a gente sempre é importante estar ajudando, é um evento com uma causa muito importante. Só tenho a agradecer pelo convite de confraternizar com amigos que fiz no futebol e alguns mais novos. O fato de a gente não ser esquecido é muito bom”, comentou o Divino, que, aos 75 anos, tem participado, em média, de três a quatro amistosos ou partidas beneficentes por mês.

LEIA TAMBÉM: Milton Mendes garante boa relação com elenco do Vasco e culpa derrotas por saída

No amistoso Novembro Azul, Ademir da Guia participará de alguns minutos de um jogo envolvendo crianças de 7 a 9 anos, todas do projeto social mantido pelo Colorado, e de ao menos meio tempo da partida entre adultos, que terá também, entre outros convidados, o cantor Rodrigo José, os ex-jogadores André Cruz, Pituco Sacilotto, Aritana, César Xavier e Marcinho Rocha, os árbitros José Henrique de Carvalho e Maurício Fioretti, e o narrador Bachin Júnior. Outros nomes ainda serão confirmados pelos organizadores durante esta semana.