Dívida de R$ 19 mil gera leilão da Sede Náutica do Rio Branco

A Justiça determinou que a Sede Náutica do Rio Branco seja leiloada para pagar uma dívida trabalhista de R$ 19.488,72 a um ex-jogador do clube. O leilão eletrônico teve início na terça-feira (20) e não houve nenhum lance até a noite desta quinta (22). Os lances podem ser oferecidos pela internet até o dia 5 de abril.

O clube informou que propôs, em reunião na Justiça do Trabalho, que uma área do estádio Décio Vitta seja oferecida como garantia para evitar a venda da sede, que foi avaliada judicialmente em R$ 16,9 milhões – nenhum lance inferior a isso, portanto, pode ser ofertado, ao menos neste primeiro leilão. Se o imóvel não for arrematado e o leilão não for suspenso, está prevista a abertura de novo leilão com lances iniciais de R$ 11,8 milhões. Foto: Arquivo / O Liberal

A Sede Náutica já foi a leilão no passado, também por dívidas trabalhistas, mas não houve comprador.

O leilão foi determinado por causa de uma dívida trabalhista do clube com o ex-lateral-direito Adriano Sella, que defendeu o Tigre em 2007 e procurou a Justiça para receber. O processo, movido no Paraná, chegou a Americana por carta precatória.

O presidente do Rio Branco, Valdir Ribeiro, informou que o clube ofereceu a penhora de uma parte do estádio Décio Vitta (que ele não soube definir qual é) para evitar o leilão. Ribeiro não tinha

detalhes do processo no contato feito por telefone pelo LIBERAL nesta quinta-feira.

O advogado Cláudio Bonaldo, que representa o clube, disse que a proposta já foi feita e os detalhes serão acertados na segunda-feira. “Estamos fazendo o possível para suspender o leilão”, se limitou a comentar.

O imóvel tem 84,7 mil metros quadrados e fica às margens da Represa Salto Grande. Em 2016, a área também foi a leilão por causa de dívidas trabalhistas e execuções fiscais. Na época, não houve interessados.