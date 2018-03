Dirigente do São Paulo é demitido após chamar sócios de ‘bandidos’ em rede social

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, demitiu o gerente de marketing Edson Lapolla, depois que ele se envolveu em uma discussão com uma conselheira em redes sociais, chamando de “bandidos” outros sócios do clube. O Estado apurou que, além desta “gota d’água”, havia divergências entre o gerente e a diretoria tricolor.

Lapolla estava no cargo desde novembro do ano passado, quando assumiu o posto para substituir Alan Cimerman, ex-gerente demitido por suspeita de desviar ingressos de shows no estádio do Morumbi. O caso segue sob investigação.

A indicação de Lapolla para o marketing no fim do ano passado integrou uma “dança das cadeiras” promovida por Leco na diretoria, após a demissão de Vinicius Pinotti, ex-diretor executivo de futebol do clube. Raí, que era membro do Conselho de Administração, substituiu Pinotti, e Márcio Aith, então executivo de marketing, ocupou a vaga de Raí como conselheiro.