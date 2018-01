Dirigente do Hamburgo descarta liberação de Walace para o Flamengo

O Hamburgo frustrou mais uma vez os planos do Flamengo de contar com o volante Walace, e, desta vez, parece ter sido definitivo. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube alemão descartou a possibilidade de liberar o jogador para acertar com o time carioca.

“Não vamos liberar o Walace para o Flamengo”, anunciou o diretor esportivo do Hamburgo, Jens Todt, à imprensa alemã. A declaração surpreendeu porque as notícias nos últimos dias davam conta de que o clube brasileiro havia avançado nas tratativas para se reforçar com o volante.

De acordo com jornais alemães, o Hamburgo já havia cedido à possibilidade de negociar Walace por empréstimo – inicialmente, só aceitava vendê-lo por 9,2 milhões de euros -, mas, então, os clubes discordaram em relação ao tempo de contrato. Os alemães estariam dispostos a liberar o jogador somente até o meio do ano, enquanto o Flamengo o queria pelo menos até dezembro.