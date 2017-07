Diretoria do Vitória anuncia a contratação de Vagner Mancini como novo técnico

O Vitória anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Vagner Mancini. Desligado da Chapecoense no começo deste mês, o treinador vai começar a quarta passagem pelo clube baiano, que tenta se afastar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na última semana demitiu Alexandre Gallo após 11 jogos no cargo.

O clube nordestino anunciou o retorno de Vagner Mancini entre diversas ações de reestruturação do departamento de futebol. Na véspera da volta do treinador, a diretoria demitiu o diretor de futebol, o sérvio Dejan Petkovic, e a contratação de Cléber Giglio para a vaga. O último trabalho dele foi no ano passado, como dirigente do Figueirense.

Fora essas alterações, nas últimas semanas o presidente do Vitória, Ivã de Almeida, pediu uma licença de 90 dias. Durante esse período, quem comanda o clube é o vice-presidente, Agenor Gordilho. Em nota oficial, a diretoria contou que pretende implementar na equipe a profissionalização da gestão e a transparência de ações.