Diretoria do Vasco confirma contratação do técnico Zé Ricardo, ex-Flamengo

“O bom filho à casa torna!” Com esta frase em seu site oficial, o Vasco confirmou na tarde desta quarta-feira a contratação do técnico Zé Ricardo, que será apresentado oficialmente no clube às 11h30 desta quinta no Complexo Esportivo de São Januário, no Rio. Na ocasião, a diretoria cruzmaltina deverá divulgar detalhes do acordo com o novo treinador, como o tempo de duração do vínculo empregatício.

O treinador, que havia se reunido com dirigentes vascaínos também nesta terça-feira, substituirá Milton Mendes, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, no último domingo, em Salvador, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de permanecer por cinco meses à frente do grupo cruzmaltino.

Zé Ricardo, de 46 anos, dirigiu o time principal do Flamengo por 13 meses, desde a saída do técnico Muricy Ramalho por problemas de saúde. Efetivado ainda durante a disputa do Brasileirão de 2016, ele levou o time ao terceiro lugar da competição, tendo lutado pelo título até as rodadas finais.