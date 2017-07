Diretoria do São Paulo aguarda retorno de Centurión em 15 dias

Depois da desistência do Boca Juniors de contratar o atacante Ricardo Centurión em definitivo, a diretoria do São Paulo aguarda a apresentação do atacante argentino num prazo de 15 dias.

“O Boca desistiu do negócio, ele (Centurión) está de férias. O Centurión segue sendo atleta nosso. Conforme for, volta para o São Paulo. Não tenho muito que falar sobre isso. Vamos trabalhar o mais quieto possível. Não tem problema se ele tiver que voltar. Só tem que ajustar essa questão extracampo”, afirmou o diretor de futebol, Vinicius Pinotti, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira no CT da Barra Funda.

Depois de fazer exames médicos no Genoa, que aceitou pagar US$ 6 milhões (cerca de R$ 19 milhões) por sua contratação, o atacante desistiu de voltar à Itália e decidiu aceitar uma proposta semelhante dos argentinos.