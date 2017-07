Diretoria do Palmeiras define nesta semana o que fazer com Felipe Melo

Foto: Cesar Grecco / Ag. Palmeiras / Divulgação

O futuro do volante Felipe Melo será definido nesta semana no Palmeiras. De acordo com o técnico Cuca, o jogador não vai mais atuar na equipe enquanto ele for o treinador. Entretanto, resta definir como lidar com o atleta, com quem o clube tem contrato até dezembro de 2019. Existe a possibilidade de ele passar a treinar em horário separado dos demais jogadores.

A preocupação dos dirigentes, entretanto, é que isso acabe causando ainda mais problemas no dia a dia do clube. Felipe Melo não estaria presente nas atividades com os jogadores, mas poderia reclamar, através de entrevistas, ou criar alguma situação que causasse mais transtornos no clube.

O cenário ideal para os dirigentes seria conseguir encontrar um clube para o jogador. Até o momento, ninguém mostrou interesse, mas a expectativa é de que surjam propostas após a entrevista coletiva em que Cuca deixou claro que não conta mais com o jogador.