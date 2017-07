Diretoria do Cruzeiro faz cobranças, mas garante confiar em Mano e no elenco

A manhã de reapresentação do elenco do Cruzeiro após dois dias de folga foi agitada. Derrotado pelo rival Atlético Mineiro em clássico disputado no último domingo, o elenco foi alvo de protestos dos torcedores na chegada ao treino na Toca da Raposa II e ainda teve uma conversa com dirigentes. Em entrevista coletiva, o ex-jogador Tinga, hoje gerente de futebol do clube mineiro, afirmou que o momento é de cobranças, mas assegurou que a confiança no técnico Mano Menezes e no grupo segue intacta.

“Vivi a pressão dentro do campo e agora vivo fora. O sentimento da diretoria é que o momento é de cobrança, mas interna. Procuro ser verdadeiro com os jogadores, falar o que penso, o que vi que é o caminho do sucesso. Temos de caminhar juntos. Acredito demais neste grupo, que era tão falado por todos. A cobrança é grande, mas continuamos confiando. Falamos tudo que tem de ser falado, pois um time que tem a qualidade do Cruzeiro, alguma coisa tem de ser feita”, declarou.

Diante do protesto nos arredores da Toca Raposa II, alguns membros das torcidas organizadas do Cruzeiro presentes ao ato tiveram a entrada liberada no CT. Tinga esclareceu, porém, que eles apenas conversaram com membros da diretoria, sem ter contato com jogadores ou a comissão técnica. Além disso, assegurou ver o elenco comprometido com uma recuperação.