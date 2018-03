União Barbarense dá vexame dentro e fora de campo

O União Barbarense deu vexame dentro e fora de campo neste sábado. Nas quatro linhas, foi goleado pelo Capivariano por 4 a 0, em pleno estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, e se manteve na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A3 faltando duas rodadas para o fim da primeira fase. Já nas tribunas, diretores do Leão da 13 se envolveram em uma confusão com dirigentes do Capivariano ainda antes do apito inicial, precisaram ser separados por policiais e depois da partida se dirigiram à delegacia para fazer boletim de ocorrência.

Segundo pessoas próximas à briga, a troca de agressões teria começado após os visitantes não terem mostrado comprovantes dos ingressos para o jogo. A cabeça quente dos cartolas unionistas parece ter influenciado o time em campo, que fez sua pior apresentação na competição. O Capivariano envolveu o União por completo e abriu o placar logo aos 8 minutos, com Bruno Sabiá. Ele mesmo ampliou aos 38. No segundo tempo, o artilheiro do campeonato Bill fez o terceiro da equipe de Capivari, e o seu 11º no torneio, aos 2 minutos. Para fechar a conta, Matheus ainda marcou o quarto gol, aos 11 minutos.

“Me sinto envergonhado, quero pedir perdão para a nação barbarense. Eles não merecem assistir uma coisa dessas, isso não é futebol. Falta vontade”, desabafou o volante Thiago Batista após a partida. O União segue abrindo a zona de rebaixamento, na 15ª colocação, com 16 pontos. Na próxima rodada, quarta-feira, visitará o líder Atibaia. Já o Capivariano chegou aos 34 pontos, na 3ª posição, e com a vitória garantiu a classificação antecipada para as quartas de final.

Diretores de União Barbarense e Capivariano trocam agressões

Ficha técnica: União Barbarense 0x4 Capivariano

UNIÃO BARBARENSE

Thiago Luis; Alex Ferreira, Edson Rocha (Magno), Thiago Batista e Leandro Guizi; Abuda, Claudinei (Fábio Baiano), Jean Natal e Renan Vinícius; Igor e Wilker (Ricardo Branco). Técnico: Claudemir Peixoto.

CAPIVARIANO

Christofer; Welder, Gutierrez, Rodrigo Sabiá e Lucas Praxedes; Rambo (Bruno Luca), Ademir, Bruno Sabiá (Franklin) e Vinícius; Matheus e Bill (Pedro). Técnico: Roberval Davino.

GOLS: Bruno Sabiá, aos 8 e 38’/1T, Bill, aos 2’/2T e Matheus, aos 11’/2T.

CARTÕES AMARELOS: Leandro Guizi, Thiago Batista, Wilker, Fábio Baiano e Jean Natal (União); Matheus e Vinícius (Capivariano).

PÚBLICO: 274 pagantes.

RENDA: R$ 4.235,00.

ÁRBITRO: Leandro Carvalho da Silva.

LOCAL: Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste (SP).