Diretor do Flamengo rebate corintiano e nega vinda de Felipe Melo

O diretor-executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e abordou temas polêmicas que envolvem o noticiário do clube. O dirigente devolveu reclamações de jogadores do Corinthians sobre favorecimento ao time carioca pela arbitragem na partida do último domingo, rebateu declarações do Botafogo e ainda falou sobre o possível interesse em Felipe Melo, do Palmeiras.

Ao fim do empate em 1 a 1 no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o lateral Guilherme Arana, do Corinthians, afirmou que é normal a arbitragem querer tirar ponto da equipe. “Ele é um jovem, mas tem que cuidar das palavras. Há um tempo, um dos nossos atletas disse algo nesse sentido de falar algo fora do tom e tem que cuidar disso. Querer rotular Flamengo como sendo favorecido não vou aceitar, porque gera indignação”, comentou Caetano.

Na partida no Itaquerão, a arbitragem anulou um gol legítimo do Corinthians no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado em 0 a 0. No lance foi considerado posição irregular de Jô, que estava atrás da linha da bola no momento da assistência de Maycon.