Diretor do Corinthians diz que acerto com Emerson Santos está próximo

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, disse que espera definir nesta semana a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo. O jogador, de 22 anos, não tem sido aproveitado pelo técnico Jair Ventura e chegaria para suprir as escassas opção no setor, especialmente após Pablo se lesionar.

“Falamos com o Botafogo e estamos esperando por uma resposta. Tem negociação e termos financeiros. Acho que essa semana a gente deve fechar”, disse o dirigente corintiano. Emerson Santos fez apenas dois jogos no Campeonato Brasileiro, por isso, poderia ser utilizado pela equipe paulista.

O Corinthians já havia tentado contratar o jogador quando o Botafogo manifestou interesse no atacante Luciano, mas as conversas não foram adiante. Emerson Santos tem contrato até o fim do ano e sua prioridade era uma transferência para o futebol europeu. Como não apareceu nenhuma proposta até o momento, aumentam as chances de ele acertar com a equipe paulista. Emerson apareceu bem no Botafogo, em 2015, mas perdeu espaço após recusar as ofertas para renovar contrato.