Diretor do Corinthians admite ter sondado Dorival antes de efetivar Carille

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, disse pela primeira vez que chegou a procurar por Dorival Júnior, então técnico do Santos, antes de efetivar a contratação de Fábio Carille no fim do ano passado. Segundo o dirigente, houve uma sondagem ao atual comandante do São Paulo, mas as conversas se encerraram rapidamente. Antes, Adauto e todos da diretoria do clube negavam veementemente qualquer conversa com Dorival.

“Sobre o Dorival eu não posso dizer que recusou (uma proposta) porque não chegou a ser convidado. Teve sim uma conversa inicial, mas parou no mesmo dia. Ele falou que estava bem onde estava”, disse Flávio Adauto, em entrevista ao canal ESPN Brasil. Adauto ainda assegurou que outros nomes comentados na época para o cargo, como Roger Machado e Guto Ferreira, não foram procurados.

Entretanto, o dirigente reafirmou a tentativa de contratar Reinaldo Rueda, técnico que estava no Atlético Nacional, antes de efetivar Carille. “Foram alguns nomes. Eu fui um dos que procurou por caminho errado. Não diria por caminho errado, é que às vezes você é sugestionado por muitas opiniões. O grande momento era do Rueda, campeão da Libertadores e que em dezembro estava no Japão disputando o Mundial e o time dele jogava de forma moderna. Não cheguei a conversar com ele, mas fui um dos culpados por procurarmos”, contou o dirigente.