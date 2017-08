Diretor diz que Palmeiras fará DVD com erros de arbitragem e protestará na CBF

Foto: Cesar Greco - Ag Palmeiras - Divulgação

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, disse na noite da última quarta-feira, após a vitória do time por 2 a 1 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, que a cúpula do clube vai reclamar na CBF contra erros de arbitragem. A equipe tem se sentido prejudicada nas últimas rodadas da competição e se irritou por ter sofrido um gol irregular do time carioca no jogo, disputado no Engenhão, no Rio.

“Teve um erro grotesco contra o Palmeiras. Vamos fazer o trâmite, mandar o DVD (à CBF). O Palmeiras não fala de arbitragem, mas estou falando agora na vitória, mas, como foi muito exagerado o erro, temos mesmo de falar. A gente espera por uma providência”, disse o dirigente em entrevista ao canal Fox Sports.

O gol do Botafogo, marcado por Rodrigo Pimpão aos dez minutos do segundo tempo, de cabeça, foi validado depois de o atacante ter recebido a bola em posição de impedimento, que não foi flagrada pela arbitragem do confronto válido pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão