Direção do Atlético-PR proíbe entrada de torcidas organizadas na Arena da Baixada

O Atlético Paranaense emitiu comunicado no site e redes sociais do clube no qual informa a proibição de pessoas portando materiais – bandeiras, faixas e instrumentos de percussão – ou vestimentas que façam alusão à torcidas organizadas na Arena da Baixada, em Curitiba. A determinação vale também para o setor de visitantes do estádio.

A decisão foi tomada pela diretoria do clube rubro-negro após atos de violência protagonizados por integrantes da torcida “Os Fanáticos”, que invadiram setores da arena depois da derrota para o Grêmio, na semana passada, que confirmou a eliminação da equipe curitibana da Copa do Brasil (o Atlético Paranaense havia perdido também o jogo de ida por 4 a 0). A mesma “facção” havia tentando entrar no centro de treinamento do time recentemente para protestar.

A nota elaborada pelo Atlético Paranaense classificou as atitudes dos torcedores como premeditadas e inaceitáveis. O texto enfatizou que a organizada confunde “o direito de livre manifestação com a vaga e infeliz tentativa de pressionar atletas por meio de violência e ameaças, atos repugnantes, inconsequentes e incompatíveis com a verdadeira finalidade do futebol, que é o entretenimento, o lazer e a cultura” e expõe a agremiação a sanções esportivas, que podem gerar prejuízos técnicos e financeiros.