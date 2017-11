Diogo celebra primeira semana entre profissionais do Flu e aguarda oportunidades

O jovem lateral Diogo, de 19 anos, foi a grande surpresa do técnico Abel Braga entre os relacionados para o clássico diante do Botafogo, no fim de semana passado. Sem Lucas, titular da posição, o treinador foi buscar o garoto no sub-20 e pareceu ter gostado do que viu. Afinal, ele não mais voltou para a categoria inferior e, neste sábado, completou uma semana entre os profissionais.

“Essa semana treinando aqui é a oportunidade que todo mundo quer. Está sendo especial e estou trabalhando duro para mostrar o meu valor e ter mais oportunidades”, declarou. “Foi uma surpresa e ao mesmo tempo uma felicidade enorme. O objetivo de todo trabalho no dia a dia é chegar aos profissionais. Assim que eu fiquei sabendo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os meus pais.”

LEIA TAMBÉM: Em jogo com portões fechados, Barcelona vence Las Palmas e mantém os 100%

Na vitória sobre o Botafogo e no empate com o Coritiba, Diogo passou os 90 minutos no banco de reservas. Agora, sonha com sua primeira oportunidades em campo, talvez contra o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão. Para isso, relatou suas principais qualidades e avaliou como pode ajudar o Fluminense.