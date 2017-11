Dinamarca vira sobre a Irlanda fora de casa, goleia e vai à Copa pela quinta vez

A Dinamarca garantiu vaga na quinta Copa do Mundo de sua história nesta terça-feira. Depois de um empate sem gols no jogo de ida da repescagem contra a Irlanda, em casa, a equipe saiu atrás em Dublin, mas contou com atuação de gala de Eriksen para buscar a virada, golear por 5 a 1 e confirmar a classificação.

Desta forma, a Dinamarca volta a uma Copa do Mundo após ficar de fora no Brasil, em 2014. O país disputou os Mundiais de 1986, no México; 1998, na França; 2002, na Coreia do Sul e no Japão; e 2010, na África do Sul. Por outro lado, os irlandeses seguem sem jogar o torneio desde 2002.

Nesta terça, os donos da casa até se animaram quando saíram na frente logo no início, mas viram Eriksen garantir a vaga dos dinamarqueses com três gols. O meia do Tottenham cresceu na reta final das Eliminatórias e chegou à incrível marca de 15 gols marcados nas últimas 15 partidas pela seleção, se tornando o grande herói desta classificação.