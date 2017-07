Digão, Ezequiel e Robinho treinam com bola no Cruzeiro

Ainda no clima de empolgação pela classificação às semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou mais motivos para comemorar nesta quinta-feira. O zagueiro Digão, o lateral Ezequiel e o meia Robinho participaram de treino com bola no gramado e mostraram bons sinais de recuperação.

Digão foi a maior novidade por participar da primeira atividade do tipo no Cruzeiro. Ele foi contratado recentemente pelo clube mineiro. Estava no futebol dos Emirados Árabes Unidos e não jogava desde o mês de maio. Já Robinho se recupera de problema muscular, enquanto Ezequiel se reabilita de uma pubalgia.

O trio, que ainda não tem data para ficar à disposição do técnico Mano Menezes, participou da primeira parte da atividade que só contou com os reservas. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia, após empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na noite passada, pela Copa do Brasil – o empate garantiu a equipe mineira na semifinal.