Diego vê Flamengo mais consciente em 2017 e exalta reforços

A estreia do Flamengo em uma competição oficial empolgou o torcedor e o meia Diego. Animado após a goleada por 4 a 1 sobre o Boavista, no último sábado, na Arena das Dunas, pelo Campeonato Carioca, o jogador apontou que o time está mais forte e consciente do que no ano passado, quando chegou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, terminando o torneio na terceira posição.

“A essência permanece. É claro que sentimos a equipe um pouco mais entrosada, mais ciente do que precisa fazer, e isso, sem dúvidas, interfere no nosso desempenho. Fomos uma equipe segura em campo. Soubemos administrar bem a partida de um modo geral”, disse Diego.

Na sua avaliação, outro fator positivo para o Flamengo foram as chegadas de reforços, como o volante Rômulo e o lateral peruano Trauco, que se destacaram na goleada do último fim de semana. “Os jogadores que estrearam o fizeram de forma brilhante e isso ajuda muito. A equipe está crescendo. Temos que nos preparar vencendo e foi isso que fizemos”, completou.

A atuação de Diego diante do Boavista também chamou a atenção e foi premiada com o quarto gol do Flamengo na fácil vitória. Assim, o meia começou bem 2017, repetindo o nível de atuações que teve no segundo semestre de 2016, quando foi um dos principais jogadores do time.

“Minha adaptação superou minhas expectativas. Eu planejei junto com o Flamengo que esse casamento seria de sucesso. Me preparei muito fisicamente e psicologicamente. Me dediquei e ainda me dedico muito no dia a dia. Encontrei o clube em excelentes condições, com uma equipe muito bem organizada, o que com certeza ajudou muito na minha adaptação”, comentou Diego, fazendo uma avaliação positiva da sua passagem pela equipe carioca, que anunciou a sua contratação em julho de 2016.

“O balanço é muito positivo graças a esse trabalho que o Flamengo fez, à minha preparação e ao carinho que eu recebi dos torcedores desde o primeiro dia. Isso só serve para me motivar a manter esse nível. O Flamengo tem mostrado uma mentalidade vencedora e temos que seguir dessa forma”, concluiu Diego.