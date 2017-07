Diego Souza marca em pênalti polêmico e Sport ganha do Atlético-PR no Recife

Grande personagem da semana em sua propalada transferência para o Palmeiras, o meia Diego Souza marcou, através de um pênalti polêmico, o gol do Sport na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao final do jogo ele teve o seu nome gritado pela torcida, com o esperado pedido: “Fica, Diego”.

O meia foi claro deixar o campo. “Não sou eu quem decido. Mas estou tranquilo porque estou num lugar que todos cuidam de mim. Continuo trabalhando forte porque tenho o objetivo de continuar sendo chamado para a seleção brasileira e preciso manter o mesmo nível de atuações. Minha vontade é de ficar aqui”, garantiu o meia, que marcou o gol de número 50 com a camisa do clube pernambucano.

A vitória confirmou a recuperação do Sport, agora com 15 pontos e na zona intermediária da tabela de classificação, um ponto a mais do que o Atlético Paranaense, que vinha de quatro vitórias seguidas que o tiraram da zona de rebaixamento.