Diego Souza faz primeiro treino e Dorival Junior esboça o São Paulo sem Cueva

O meia-atacante Diego Souza, recém-contratado pelo São Paulo, fez na tarde desta terça-feira o seu primeiro treinamento no CT da Barra Funda, na capital paulista. O atleta chegou na última segunda em São Paulo, passou por exames na manhã desta terça e foi a campo na parte da tarde.

Seguindo a programação da comissão técnica, Diego Souza aqueceu com o restante do grupo, mas priorizou trabalhos de fortalecimento muscular separadamente. Ele se juntou ao meia peruano Cueva, que se reapresentou com seis dias de atraso e fez trabalhos também separadamente, com o novo contratado do time.

Apesar de estar no CT, Cueva não participou das atividades do período da manhã, quando o São Paulo treinou antes da apresentação do goleiro Jean. O técnico Dorival Junior fez ajustes em saídas de jogo e comandou um trabalho tático com defensores. O treinador foi exigente quanto à marcação e posicionamento, fazendo pausas no treino para orientações.