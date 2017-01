Diego Renan e Nathan destacam ‘orgulho’ e ‘honra’ por defender a Chapecoense

Em meio ao processo de reconstrução, a Chapecoense apresentou nesta quarta-feira mais dois reforços para esta temporada. O lateral Diego Renan e o zagueiro Nathan chegaram e ressaltaram o “orgulho” e a “honra” por defender o clube e continuar o trabalho realizado pelas vítimas do acidente aéreo do ano passado, na Colômbia.

“Agradeço a confiança da diretoria, da comissão técnica. Estou muito feliz e muito honrado de fazer parte desta reconstrução, sabendo da responsabilidade que temos”, declarou Diego Renan. “Estou muito orgulhoso de poder disputar campeonatos que ainda não disputei com este time, que o mundo inteiro está reconhecendo como um clube de enorme potencial”, comentou Nathan.

LEIA TAMBÉM: Indefinição trava acerto de João Batista com Rio Branco

Mais experiente, Diego Renan chega após se destacar pelo Vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado. O lateral de 26 anos começou a carreira no Cruzeiro e também já passou por Criciúma e Vasco. Na Chapecoense, garantiu estar confiante para buscar bons resultados e manter o embalo do clube que surpreendeu em 2016.

“Estou muito confiante, acreditando muito que todos que vieram para cá têm o mesmo pensamento maravilhoso de dar alegria a esta cidade. As pessoas me receberam muito bem, com muito carinho. Então, estou muito feliz por estar aqui e espero que 2017 seja um ano de muitas vitórias”, comentou.

Já o jovem Nathan tem na Chapecoense a oportunidade de buscar seu espaço no futebol. Revelado pelo Palmeiras, apareceu como bom valor em 2014, antes de perder espaço e atuar por empréstimo pelo Criciúma na última temporada. Em 2017, terá a possibilidade de disputar uma Libertadores pela primeira vez, o que pesou em sua escolha pelo time catarinense.

LEIA TAMBÉM: Atlético-MG defende vantagem contra o Juventude para ir à semi da Copa do Brasil

“Ainda não tive a oportunidade de disputar uma Libertadores. Então, acho que nenhum jogador que veio aqui veio por pena. Viemos porque somos profissionais e queremos disputar campeonatos de alto nível. É este o objetivo da Chapecoense para 2017: continuar o que os jogadores que não estão mais aqui estavam fazendo”, projetou.

Os dois reforços também ressaltaram a recepção que tiveram na pequena cidade catarinense. “A cidade é maravilhosa e recebeu a gente com muito carinho. Vamos manter a dedicação para fazer valer o nome da Chapecoense”, comentou Nathan. “A recepção na cidade foi completamente diferente de qualquer lugar que já passei. Reencontrei amigos como o Martinuccio, com quem joguei no Cruzeiro, e o Neném, que têm nos mostrado como é a Chapecoense e fazem a gente se sentir em casa”, completou Diego.