Diego faz apelo à torcida do Flamengo e confia em retorno de Réver para ‘decisão’

Às vésperas do início das semifinais da Copa Sul-Americana diante do Junior Barranquilla, no Maracanã, o meia Diego falou sobre a partida que acontecerá nesta quinta-feira. E diante da venda decepcionante de ingressos até o momento, fez um apelo aos flamenguistas para que compareçam em peso e apoiem, como fizeram nas quartas diante do Fluminense.

“Acredito que grande parte dos jogadores está preparada para suportar esse tipo de pressão. Quanto mais motivados estivermos, pior será para eles (Junior Barranquilla). É importante para os torcedores verem a importância que têm. Contra o Fluminense, foi um confronto muito difícil, e a torcida nos deu força para seguirmos em frente”, declarou o meia nesta terça.

A esperança flamenguista é que este apelo de Diego faça alguma diferença. Afinal, a dois dias para o confronto, foram vendidos apenas 27.500 dos cerca de 60 mil ingressos à venda.